شاب يقتل والد خطيبته بسبب فسخه للخطوبة

اقدم شاب من المدينة الجديدة ماسينيسا بالضبط على مستوى حي بومنجل بوزيتونة في الخروب على قتل والد خطيبته.

و ذلك اثر مناوشات بين الجاني والضحية في بيت الاخير بعدما طالب والد الفتاة بفسخ الخطبة بين ابنته وهذا الشاب. للتطور الملاسنات الكلامية الى مناوشات ليقوم الجاني بحمل سلاح ابيض وتوجيه عدة طعنات الى الضحية. الذي يبلغ من العمر 55 سنة اردته قتيلا في بركة من الدماء

ليتم على اثرها الاتصال بمصالح الحماية المدنية التي اكدت الوفاة بتأثر. بضربات مختلفة على انحاء الجسم. قبل ان يتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب محمد بوضياف فيما فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها.

الجاني فر نحو وجهة مجهولة فيما تبقى عمليات الشرطة مكثفة من اجل القاء القبض على القاتل.