 شاب يقضي الليلة داخل عش لقلق فوق عمود هوائي على ارتفاع 40 متر بباتنة

قضى ليلة البارحة الشاب عزوز بن سليمان ليلته داخل عش لقلق فوق عمود هوائي لمتعامل هاتف نقال على ارتفاع 40 متر بوسط مدينة عين جاسر مقابل مقر البلدية.

وكان المعني البالغ من العمر 44 سنة تسلق العمود الهوائي صبيحة أمس محاولا الإنتحار احتجاجا على عدم ورود اسمه ضمن قائمة المستفيدين من الحصة الأخيرة من السكنات الإجتماعية، رغم ما تلقاه من وعود شفهية ومكتوبة من طرف المسؤولين المحليين لبلدية ودائرة عين جاسر بأن تدرس حالته على سبيل الأولوية كبطال ومتزوج وأب لثلاث اطفال كبيرهم يدرس في السنة الخامسة ابتدائي، ومقيم لدى اصهاره في ظروف مزرية.

وحسب المعني في اتصال هاتفي مع النهار قبل قليل، فإن حالته الصحية في تدهور بسبب عدم تناوله لا طعام ولا شراب لمدة زادت عن 23 ساعة متتالية، ناهيك عن البرد الشديد خاصة على ارتفاع 40 متر، كما أن عش اللقلق الذي اتخذه مأوى طيلة هذه المدة مليئ بالأخشاب والمواد الصلبة والأسلاك المعدنية، ورغم ذلك رفض الإمتثال لطلب ممثل عن الولاية بالنزول مقابل ترتيب لقاء مع الوالي عشية أمس.

وجاء الرفض حسب المعني بعد فقدان كلي الثقة في المسؤولين، مصرا على البقاء على ما هو عليه أو الانتحار اذا أصرت السلطات المحلية على تهميشه وعدم تبرير سبب اقصائه، مستدلا بعدم التواصل معه من طرف أي واحد منها الى غاية صبيحة اليوم.