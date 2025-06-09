شاب ينتحل هوية شخص “متوفى” للتملص من المسؤولية الجزائية في قضية مخدرات

قدم شاب في العقد الثالث من العمر هوية شخص “ميت” خلال توقيفه من قبل مصالح الشرطة بالشراقة وبحوزته قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي وذلك بهدف التملص من المسؤولية الجزائية.

المتهم مثل مساء اليوم أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهم حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك وانتحال هوية الغير.

وجاء توقيف المتهم خلال عملية تفتيش روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الشرطة القضائية ،أين عثر بحوزته على قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي، أين تم تحويل المعني على مركز الشرطة وسماعه على محضر رسمي، وخلال استجوابه قدم المتهم هويته والتي تبيت لاحقا انها ليست هويته الشخصية وتبين بعد التدقيق فيها ان الهوية المقدمة هوية شخص متوفي ليتم توجيه التهمة السالف ذكرها والمتعلق بانتحال هوية الغير.

المتهم اعترف بالمخدرات المضبوطة بحوزته وأكد انها موجهة لاستهلاكه الشخصي، وبرر تقديم هوية شخص متوفي خوفا على إيداعه الحبس، كون زوجته على أبواب وضع حملها، وطالب على لسان دفاعه افادته بأقصى ظروف التخفيف.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين و 100 ألف دج بحقه مع أرجاء النطق بالحكم للاسبوع المقبل.