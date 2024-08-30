شاب ينقذ عائلته من التعرض للصعق الكهربائي في حمام السباحة

تعرض خمسة أشخاص للصعق بالكهرباء أثناء السباحة في حمام سباحة بولاية إنديانا بالولايات المتحدة. حيث ساعدت ردود الفعل الجيدة لأحدهم في إنقاذ العائلة بأكملها.

ومن بين الأشخاص الخمسة الذين تعرضوا للصعق بالكهرباء، لم يكن اثنان منهم واعيين عند وصول المساعدة.

وقد قرر أربعة أفراد من عائلة واحدة، زوجان وطفلاهما البالغ عمرهما 16 و10 أعوام وصديق الأصغر. السباحة في حوض السباحة الخاص بهم في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، يوم الأحد الماضي. قبل تعرضهم للصعق بالكهرباء.

كانت الساعة 2:30 ظهرًا عندما كانت العائلة تسبح. وفي تلك اللحظة، شعروا بـ “اهتزاز” في حوض السباحة. حسبما قال رئيس شرطة لوغانسبورت، ترافيس ييكي، لشبكة فوكس 59. وقد تعرضوا جميعًا للصعق بالكهرباء على مستويات مختلفة.

وتمكن الابن الأكبر، الذي تدرب على الإنقاذ، من إخراج أفراد الأسرة المصابين وصديق أخته واحدًا تلو الآخر، رغم إصابته.

وقال قائد الشرطة، الذي أشاد برباطة جأش الشاب: “أود أن أهنئ هذا الشاب الذي كان في حمام السباحة عندما حدث هذا”.

لقد أصيب هو الآخر، لكنه أخذ على عاتقه، وبمجرد انقطاع التيار الكهربائي، قفز لإنقاذ حياة والده وشقيقته وصديقه”.

وعندما وصلت المساعدة، لم يكن اثنان من الضحايا واعيين.

وتم نقل الجميع إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتعافوا.

وقال ضابط الشرطة: لولا الأعمال البطولية التي قام بها المراهق، لكانت الأمور قد انتهت بشكل مختلف تمامًا.

ووفقا للمحققين، من المحتمل أن يكون سبب الصعق الكهربائي هو سلك من مضخة حمام السباحة الذي علق في السلم. مما أدى إلى كسر الغطاء الواقي وتعريض السلك “للماء”.

ويختتم ترافيس ييكي قائلاً: “لقد كان حادثاً مؤسفاً، ولكن لحسن الحظ أن الجميع بخير”.