شاب ينهي حياة خمسيني طعنا في بالشلف

تمكنت مصالح الأمن التابعة لإإقليم بلدية بوزغاية بولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ 25 سنة بتهمة إرتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 51 سنة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام و الإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن قائع قضية الحال تعود إلى نشبوب خلاف وشجار بين الجاني والضحية.

في وقت قام فيه الجاني بإحضار سكين وتوجيه عدة طعنات إلى الضحية الذي فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.

وبعد إخطار مصالح الأمن التابعة لإقليم بلدية ببوزغاية، تم فتح تحقيق في القضية أسفر على توقيف المشتبه فيه.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه، عن قضية القتل العمد وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.