شاب ينهي حياة شقيقه في جريمة بشعة ببومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري بزموري لأمن دائرة برج منايل في بومرداس، من إلقاء القبض على شاب قام بجريمة قتل راح ضحيتها شقيقه.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، تمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض على الجاني والذي يبلغ من العمر 25 سنة.

وتعود حيثيات القضية، لورود معلومات مفادها إستقبال مصلحة الإستعجالات لزموري، لشخص مصاب بجروح بلغية إثر تعرضه لطعنة على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض” مقص”، بالقرب من المسكن العائلي بزموري.

ليتم تحويل الضحية والذي يبلغ من العمر 39 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنية.

ولاذ الجاني بالفرار بعد قيامه بجريمته، مثيرا حالة من الرعب بالمنطقة، لتتمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه في ظرف قياسي وجيز وتحويله إلى المصلحة.

وفتـــحت ذات المصالح تحقيقا في القضية، إلى غاية مثول الجاني أمام الجهات القضائية المختصة.