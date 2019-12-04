شاب ينهي حياة والديه بآلة حادة في تلمسان

اهتزت فجر اليوم منطقة البيرو النائية الحدودية التابعة لبلدية السواني بولاية تلمسان على وقع جريمة شنعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن الجريمة تتعلق بقتل شاب يبلغ 29 سنة من العمر في حق والديه.

وأضافت المصادر، أن الشاب قتل والديه باستعمال آلة حديدية في حين نجا شقيقه 21 سنة وشقيقيه الصغيرين.

وحسب ذات المصادر، فإن العائلة تنحدر من عين الصفراء بالنعامة جاءت الى منطقة السواني للعمل في المجال الفلاحي.

ولحد الآن لم تعرف أسباب ودوافع ارتكاب هذه الجريمة من طرف الابن المتواجد في حالة فرار.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة، فيما تم نقل جثة الضحتين إلى مستشفى شعبان حمدون بمغنية.