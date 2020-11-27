شاب يهاجم محاميا داخل مكتبه ويطعنه بخنجر في خنشلة

الجريمة وقعت ليلة أول أمس في القطب العمراني الجديد في “أنسيغة”

تعرض محامٍ لاعتداء باستعمال سلاح أبيض داخل مكتبه الكائن في القطب العمراني الجديد بإقليم بلدية “أنسيغة” في ولاية خنشلة.

وحسب مصادر محلية، فإن المحامي مسعود بوطبة، البالغ من العمر 42 سنة، تعرض، ليلة أول أمس، لهجوم باستعمال خنجر من طرف شاب.

ووقع الاعتداء المسلح على المحامي داخل مكتبه، حيث أصيب الضحية بجروح على مستوى الصدر، استدعت نقله على جناح السرعة نحو أقرب مؤسسة استشفائية.

وعلمت “النهار” بأن المحامي قد خضع، بعد إسعافه، لعملية جراحية دقيقة قبل وضعه تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت المصادر بأن الجاني كان لحظة وقوع الجريمة داخل مكتب المحامي، قبل أن يقوم بشكل مفاجئ بمهاجمته ثم يلوذ بالفرار.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي في بلدية “أنسيغة”، في ظرف قياسي، من توقيف المشتبه فيه، بعدما أطلقت تحقيقات في القضية.

ويوجد المشتبه فيه في الوقت الراهن قيد الحجز تحت النظر، على ذمة التحقيق، في انتظار إتمام إجراءات التحقيق وتقديمه للمثول أمام نيابة محكمة خنشلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.