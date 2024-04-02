شاب يهدد زوج عشيقته بالقتل بعد اكتشاف واقعة خيانة زوجية

تعرض رب أسرة للتهديد بالقتل من طرف تاجر “كابة” في مستحضرات التجميل، بالعاصمة. بعدما اكتشف أمر خيانة زوجته صاحبة صالون حلاقة، رفعها ضدهما لاحقا، تم بموجبه فك الرابطة الزوجية.

بحيث تلقى الضحية المدعو ” ب. احمد” رسائل تهديدية على تطبيقة فيبر من المتهم المدعو ” ز.كمال” العشريني. فقام الضحية باستدراج عشيق زوجته الثلاثينية ” طليقته حاليا” من جسر قسنطينة بعين النعجة إلى غاية غابة بواديكار بدالي إبراهيم غير بعيد عن الحي الذي يقيم به، وفق خطة محكمة بالاستعانة برجال الشرطة.

ولدى وصول المتهم للغابة تم توقيفه متلبسا، وحالته للتحقيق. ليصرح في محاضر الشرطة بأنه تنقل إلى مسرح الجريمة للالتقاء بالضحية لتوضيح مشكل قائم بينها.

وفي الجلسة التي ناقشتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، أكد الضحية أنه تلقى مضايقات عديدة من طرف المتهم. الذي بعد اكتشاف واقعة خيانة وجية جمعتهما مع زوجته الحلاقة وقتها. إلى أن وصل المتهم يهدد بالقتل أمام أطفاله القصر الذين يحضنهم بقرار اصدره قاضي شؤون الأسرة.

وقال الضحية أن المتهم جاءه الى غاية مقر سكناه بدالي إبراهيم في حدود الساعة الواحدة صباحا للاعتداء عليه. برفقة اشخاص غرباء، وبعد تبليغ رجال الشرطة تم إستدراجه الى الغابة القريبة من الحي اين توعده المتهم بملاقاته للاعتداء عليه. موضحا الضحية أن الأمر يتعلق بقضية خيانة زوجية حيث ضبط رسائل ومحادثات. بشريحته صادرة ةمتابدلة بين من المتهم وزوجته، اكتشف أمرها بعد أن استرجع الشريحة التي استعملتها مؤقتا للعمل بها.

من جهته المتهم أنكر ما نسب اليه م واقعة التهديد بالقتل، وقال انه مجرد تاجر كابة في مواد التجميل ومعتاد التعامل مع زوجة المتهم الحلاقة. وبيوم الوقائع تنقل إلى حي عين النعجة للتحدث مع المتهم وتوضيح بعض الامور.

وأمام ماورد التمس النيابة العامة تأييد الحكم في حق المتهم.