شاب يوجه 9 طعنات لزوجته داخل منزل صهره في بسكرة 

أودع شاب عمره 33 سنة رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضحيته زوجته.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة بمدينة أولاد جلال مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات بمستشفى «عاشور زيان» مفادها استقبال امرأة عمرها 25 سنة في حالة حرجة إثر تعرضها لطعنات في أنحاء مختلفة من جسمها، ليتم تحويلها إلى مصلحة العناية المركزة بسبب خطورة حالتها.

وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر الشرطة لمباشرة التحقيق، وبسماع أهل الضحية اتضح تورط زوجها الذي بقي في حالة فرار، بعدها تلقت الشرطة معلومة تفيد بأن المشتبه فيه متواجد بالمستشفى، وبوصول عناصر الأمن لاذ بالفرار، ليتم البحث عنه قبل توقيفه مختبئا داخل مقهى.

وأثناء تفتيشه ضبط لديه سلاح أبيض محظور أخفاه في ملابسه، وخلال التحقيق معه كشف عن وجود خلافات عائلية مع زوجته، ليقوم بطعنها خلال تواجدها بمسكن عائلتها، بعدما تسلق الجدار بالموازاة مع محاولة الضحية الفرار منه لكنه طاردها واعتدى عليها بتسع طعنات قبل فراره.