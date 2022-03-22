شاب يوهم آخر بالحصول على “فيزا فرنسية” ويسلبه 170 مليون

قدمت مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الشرقية بالدار البيضاء شابا في العقد الرابع من العمر. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء. وذلك عقب إحتياله على مواطن والذي يعد صهر جيرانه ببرج الكيفان وسلبه مبلغ 170 مليون سنتيم. بعد إيهامه بتسهيل حصوله على تأشيرة فرنسية “فيزا” بواسطة إطار يعمل في السفارة الفرنسية بالجزائر.

ملابسات القضية تعود لشكوى قيدها الضحية المدعو “ط. هشام” أمام مصالح الشرطة بالدار البيضاء، بخصوص تعرضه لعملية نصب بامتياز من قبل شخص جار أصهاره بحي موحوس ببرج الكيفان. حيث وعده هذا الأخير بمساعدته في الحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا” فيزا”. وسلمه ملفا يضم جواز سفره و شهادة ميلاده.

كما منحه مقابل ذلك مبالغ مالية على دفعات قدرت القيمة الأولى بـ 10 ملايين سنتيم. وبعد فترة طلب منه إضافة له مبلغ 120 مليون سنتيم كرشوة لشخص يعمل بالسفارة الفرنسية بالجزائر. و الذي سيتوسط له لتسهيل منحه فيزا لفرنسا.

كما أضاف الضحية أنه منح للمتهم مبلغ 10 ملايين سنتيم لمنحها كهدية لهذا الاخير مقابل خدماته. غير أنه تفاجأ بعد اقتراب الموعد المحدد لمنحه التأشيرة “فيزا” إختفاء هذا الأخير و تهربه من الرد على مكالماته الهاتفية ليكتشف وقوعه ضحية نصب واحتيال.

وعليه وبناءا على الشكوى التي تقدم بها أمام الجهات المختصة، تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي حوّله مباشرة على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة النصب والإحتيال.