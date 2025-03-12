شاب يُحرّض كلبا شرسا على جاره لاعتراضه على تربية الكلاب بالعمارة في الشراقة

تمكنت مصالح الأمن مؤخرا من توقيف الشاب “ح.ي” وذلك على خلفية تورطه في الإعتداء على جاره بواسطة سلاح أبيض. مما سبّب له إصابات خطيرة على مستوى الذراعين و الرقبة والاذنين. وتحريض كلبه الذي يربيه في العمارة التي يقطنون بها عليه والذي قام بعضه بأماكن متفرقة من جسده أيضا.

وجاء توقيف الشاب المتهم بعد شكوى تقدم بها الضحية المدعو “م.أ”، الذي أكد تعرضه للضرب الوحشي من قبل جاره المدعو “ح.ي”. على خلفية احتجاجه على تربيته للكلاب بالعمارة الذي أرق الساكنة وأخل نوعا ما من الأمن وسطهم. خاصة وجود أطفال ونساء باتوا لا يستطيعون الخروج بحرية. وهو الاحتجاج الذي جعل المتهم ينتقم من الضحية ويقوم بتوجيه له طعنات خطيرة بالسكين بعدما باغته على حين غرة. كما قام بتحريض كلبه من نوع “بارجي ألماني” عليه ليقوم بعضه في أماكن متفرقة. الأمر الذي جعله يتعرض لاصابات جد خطيرة سلم بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 21 يوما.

المتهم أنكر خلال التحقيق الأمني تحريضه لكلبه على الضحية و أكد أنه تهجم عليه لوحده. وخلال المحاكمة أنكر المتهم كل ما نسب آليه قبل أن يطالب المحكمة بتأجيل الملف و استدعاء الضحية للمواجهة، غير أن الرئيسة نوهت أن حضور الضحية او غيابه لن يغير الكثير. في الملف بحكم أنه قيد شكواه و قدم شهادته الطبية وأكد ما جاء في تصريحاته بالملف. لتقضي بتأجيل الملف للبث فيه الاسبوع المقبل.

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