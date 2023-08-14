شاب يُشعل النار في أقاربه ويقتل عددا منهم لهذا السبب!

أقدم شاب على قتل أفراد عائلته حرقا بعد أن سكب عليهم البنزين وأشعل فيهم النيران، ما نتج عنه مقتل 3 وإصابة 11 آخرين.

ودارت القصة المروعة، في منطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

حيث تلقى قسم الشرطة، بلاغا، يفيد قيام شخص بإشعال النيران في شقة أقاربه بمنطقة المساكن. وأفاد البلاغ، بوجود قتلى ومصابين وامتداد النيران إلى شقق مجاورة.

لتنتقل أجهزة الأمن، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد النيران ونقل المصابين للمستشفى للعلاج والقتلى للمشرحة.

وقال مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه تم القبض على الفاعل وأدلى باعترافات تفصيلية حول أسباب وطريقة ارتكابه الجريمة.

وقال المتهم، وهو في الثلاثينات، ويعمل سائقا، بأنه وشقيقتيه ورثوا عن والدهم الشقة التي حدثت فيها الجريمة.

وعرضت واحدة من شقيقتيه شراء الشقة وأقامت فيها مع زوجها وأبنائها.

ووفق اعتراف المتهم فإن شقيقته التي اشترت الشقة ماطلت في دفع مبلغ متبق له وكانت تدعي أنها متعثرة.

ولاحقا، فوجئ بصور على فيسبوك لها ولزوجها وأبنائها يقضون إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.

سبب الجريمة

وبحسب المصدر الأمني، المتهم استشاط غضبا وذهب لشقيقته لمعاتبتها على عدم دفع أمواله و”هو في أشد الاحتياج لها”. وفي ذات الوقت تذهب للمصيف.

وشعر أنها تخدعه، فوقعت مشاداة بينهما وتدخل زوجها وابنها وطرداه خارج الشقة ورفضوا دفع أمواله.

وحينما علمت شقيقة المتهم الأخرى بما حدث حضرت هي وزوجها وأطفالهم للتجمع العائلي ومحاولة الصلح دون جدوى.

فما كان من المتهم إلا أن خرج وعاد وفاجأ الجميع بسكب البنزين في جميع مخارج الشقة وعلى أفراد عائلته. وأشعل فيهم النيران وحاصرهم بالداخل وأغلق الباب وخرج.

وفي تلك الأثناء، حاولت شقيقتاه الاستغاثة بالمارة في الشارع. ومع اشتداد النيران قفز زوج وابنة شقيقته الأخرى من الطابق الثالث. حيث ماتت الطفلة وأصيب الزوج بكسور.

وتوفي زوج وابن شقيقته التي اختلف معها على الميراث داخل النيران.

وأصيبت شقيقتاه بحروق بالغة.

وامتدت النيران إلى الشققة المجاورة، مما تسبب في إصابة عدد من الجيران بحروق واختناقات.

وتم نقل الجميع للمستشفى، وبينهم حالات حرجة، وفق المصدر الأمني. وتولت النيابة العامة التحقيق في الجريمة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.