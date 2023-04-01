شاب يُشوه وجه جارته ملكة الجمال مروة عادل

أقدم شاب على طعن وجرح وجه جارته بمحافظة الجيزة في مصر، وهي ملكة جمال سابقة لمنطقة النيل، وتدعى مروة عادل.

ووفق موقع “القاهرة 24″، قالت الفتاة أنها يوم وقوع الحادث كانت على موعد للخروج مع إحدى صديقاتها للتنزه.

لتفاجأ بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها.

وقالت الضحية: “قبل ما أنزل سمعت صوت حد طالع ونازل على السلم ولم أهتم. ولما نزلت لقيت الباب مقفول وحد بيهجم عليا وبيضربني على دماغي”.

وأكدت أنها أصيبت بحالة من الانهيار العصبي وعدم استيعاب ما يحدث لها بعد اعتداء جارها عليها بالضرب.

مشيرة إلى أنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة.

وأشارت الضحية، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، حيث سبق وأن طعن أخاه ووالده بالسكين.

وحررت أسرة الفتاة بلاغا اتهمت فيه جارها بالاعتداء على ابنتهم ومحاولة الشروع في قتلها.

وألقى رجال الشرطة القبض على الشاب، وتم إحالته إلى جهات التحقيق بشمال الجيزة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام. بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية ما أدى لإصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ25 غرزة.