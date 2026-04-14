شاب يُطلق النار ثم ينتحر داخل مدرسة بتركيا!

أصيب 18 تلميذا اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار في مدرسة بمحافظة شانلي أورفا في جنوب شرق تركيا.

وأقدم شاب في مدرسة “أحمد قويونجو” المهنية والتقنية الثانوية الواقعة بمنطقة سيفيريك التابعة لولاية شانلي أورفا التركية. على إطلاق نار عشوائي، قبل أن ينتحر وفق ما نقلت وسائل اعلام تركية.

وحسب صحيفة “ملييت”، اقتحم شخصا المدرسة الثانوية ببندقية صيد وأطلق النار عشوائيا. مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم طلاب.

وتبين أن بعض الطلاب المصابين قفزوا من النوافذ هربا من الهجوم المسلح. كما لفتت التقارير إلى أن قوات الأمن قامت بإخلاء الجزء الأكبر من الطلاب المتواجدين في المدرسة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الخاصة حاولت إقناع المشتبه به الذي كان متحصنا داخل المدرسة، بتسليم نفسه. لكنه أقدم على إنهاء حياته.

وأفاد محافظ شانلي أورفا، حسن سيلداك، الذي زار موقع الحادث، للصحفيين بأن 12 شخصاً يتلقون العلاج حالياً.

وأضاف سيلداك أن المهاجم، وهو تلميذ سابق في المدرسة من مواليد عام 2007، أطلق النار على نفسه ولقي حتفه.