شاب يُكون عصابة ويُجبر المصطافين على كراء الطاولات في شاطئ مطاريس بتيبازة

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، نداء للجمهور، بخصوص شخص يدعى “ق.ف”، تم تداول صوره مع كلاب بمواقع التواصل الإجتماعي وسط المصطافين بالشاطئ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المعني، كون عصابة، واستعمل الكلاب، قصد السيطرة على شاطئ “مطاريس” ببلدية تيبازة، لإجبارهم على دفع أموال لكراء طاولات وكراسي ومضلات مع

عدم مبالاته بالتعليمات المتعلقة بمجانية الشاطئ.

وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهذا الشخص. سواء تعامل معه أو كان ضحية لتصرفاته أو اعتدى عليه. أو له معلومات بوصفه شاهد على وقائع مشابهة. التوجه إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أو التقدم إلى مقر فرقة الدرك الوطني بتيبازة. أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.