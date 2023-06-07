شاب يُوسع والده العجوز ضربا ويمزق ثيابه بسبب “المصروف “

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. في حق شاب في العقد الثاني من العمر، عن جنحة ضرب الأصول، راح ضحيتها والده شيخ طاعن في السن. وهي القضية التي تأثر لها الحضور بقاعة المحاكمة.

بحيث تقدم الضحية العجوز بخطى متثاقلة ووجهٍ شاحب، ليشكو القاضي تصرفات ابنه اللامسؤولة والعدوانية اتجاهه. من أجل متابعته قضائيا وانصافه قضائيا.

وصرح العجوز للمحكمة. ان ابنه بيوم الوقائع أبرحه ضربا ثم مزق ثيابه بسبب امتناعه عن منحه مبلغ مالي “مصروف يومي”. مقدما شهادة طبية تثبت عجزا طبيا لمدة ثلاث أيام.

من جهته المتهم وهو يمثل أمام رئيس الجلسة، استهل تصريحاته بطلب الصفح من والده بالجلسة. مصرحا أنه نادم على فعلته وان ما اقترفه في حق والده، اكبر غلطة ارتكبها في شبابه، كونه كان غير واع بالجريمة التي ارتكبها.

كما واصل المتهم بأنه لم يكن في وعيه، كونه مدمن على تناول المخدرات وبتاريخ الوقائع غلب وعيه بسبب عدم تعاطيه الجرعات المعتادة.

وفي كلمة اخيرة للضحية، التمسها الضحية من القاضي شاكيا اياه بأنه ضاق ذرعا من تصرفات ابنه العاق الذي شوه سمعته في الحي وأصبح الجميع ينظرون إليه نظرة شفقة خاصة وأن ابنه كان في كل مرة يثير الفوضى بالمسكن العائلي.