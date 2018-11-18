شاحنات مزّودة بـ«سكانير» متنقل لضرب المهرّبين.. قريبا

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نظام أوتوماتيكي بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها الكورية لمراقبة الحاويات والسلع في 60 دقيقة بداية من 2019

تشرع المديرية العامة للجمارك، بداية من السنة القادمة، في اعتماد نظام آلي جديد بالشراكة مع مؤسسة كورية، كفيل بجمركة السلع والحاويات عن بعد، وهو نظام سيساهم وبشكل كبير في القضاء على ظاهرة الرشوة التي طالما شوهت سمعة الجمركيين.

ستلغي المديرية العامة للجمارك، بداية من السنة القادمة، المراقبة اليدوية للحاويات والسلع التي تستغرق ثمانية أيام في غالب الأحيان، وتعويضها بنظام أوتوماتيكي يشرف عليه مفتش جمركي، سيعمل على تقليص آجال الجمركية إلى فترة تتراوح مابين 60 دقيقة و24 ساعة.

ويتم من خلال النظام المقتبس من عند شريك كوري وأمضت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية معه صالحة لمدة ثلاث سنوات، استغلال أجهزة من نوع «هواوي» صينية الصنع باعتبارها الشركة التي فازت بالصفقة.

وقالت مراجع مسؤولة بالمديرية، إن النظام الجديد الذي سيحسن من نظام «سيغاد»، سيقلص وبشكل كبير من التكاليف التي كانت تثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين والناجمة عن قبوع الحاويات لمدة زمنية أطول في الموانئ.

وستصبح عملية جمركة السلع عن بعد من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني من خلال نسخ الوثائق، ليتم دراستها من طرف أعوان الجمارك والموافقة عليها عن بعد.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها المديرية العامة للجمارك لاحقا، تتمثل في موقع إلكتروني جديد يمكن من خلاله الحصول على كافة الإحصائيات الرسمية لواردات وصادرات السلع وقيمتها.

شاحنات مزودة بسكانير متنقل لضرب المهربين.. قريبا

إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار» أنه وفي إطار التصدي لظاهرة تهريب الأموال عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية من طرف جزائريين وأجانب، وانتشار ظاهرة تهريب الحبوب المهلوسة.

قررت المديرية العامة للجمارك ضرب «مافيا» التهريب هذه المرة باستعمال شاحنات مزودة بأجهزة سكانير مجهزة بأحدث التقنيات سيتم نشرها في المناطق التي تعرف انتشارا للظواهر المشار إليها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

مما سيعفي أعوان الجمارك من اللجوء إلى المراقبة اليدوية للمركبات، حيث تستهل الأجهزة الجديدة من عملية المراقبة والكشف عن المادة المهربة عن طريق صور سريعة.

وقد أحبط أعوان الجمارك منذ بداية السنة، محاولة تهريب أربعة ملايين وخمسمئة ألف أورو عبر الحدودية البرية والجوية.