قناة النهار شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران بقلم النهار أونلاين نشر في 22 نوفمبر 2022 - 18:41 شارك غرِّد أرسل 138 0 شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3BtwJ اقرأ أيضا بلماضي : بن عيادة مصاب ماندريا وحماش غادرا التربص لانشغالاتهما مع أنديتهم قناة النهار 18 نوفمبر الأمين العام لحركة النهضة يشكر قناة النهار لإستجابة دعوة الحضور بعد غياب الصُحف قناة النهار 11 نوفمبر محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. "مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي" قناة النهار 09 نوفمبر علي عون: الاقراص المهـ.لوسة المنتشرة بين التلاميذ والشباب غير مصنوعة في البلاد بل هناك عصابات تدخلها قناة النهار 08 نوفمبر الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.. الجزائر في مقدمة الدول القادرة على توفير غذائها قناة النهار 04 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر فيلم "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قناة النهار 12 نوفمبر نسيمة جعفر باي: ربوا أولادكم وعلموهم ما يتنمروش على الناس قناة النهار 17 نوفمبر