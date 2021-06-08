شاحنة تقتل 4 مسلمين في كندا عمدا!

لقي 4 أشخاص حتفهم، من عائلة مسلمة مقيمة بكندا، نتيجة دهسهم بشاحنة كان يقودها شاب يبلغ من العمر 20 سنة.وأكدت الشرطة الكندية، إن أفراد الأسرة المسلمة الأربعة استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو أن الحادث المروع أرتكب بأهداف عنصرية.مؤكدا أنه “مصدوم بشدة” من الواقعة.وأضاف ذات المتحدث، أنه “لا مكان للخوف من الإسلام في أي من مجتمعاتنا. تلك الكراهية خبيثة وخسيسة ويجب أن تتوقف”.

وقال ترودو: “أشعر بالرعب من الأخبار الواردة من لندن، أونتاريو. إلى أحباء أولئك الذين أرهبتهم أعمال الكراهية بالأمس، نحن هنا من أجلكم. نحن هنا أيضا من أجل الطفل الذي لا يزال في المستشفى-قلوبنا معك”.وأضاف: “إلى الجالية المسلمة في لندن والمسلمين في جميع أنحاء البلاد، اعلموا أننا نقف معكم”.

من جانبه، قال رئيس مباحث مدينة لندن بول ويت للصحفيين: “هناك أدلة على أن هذا كان عملا مخططا معدا له مسبقا ومدفوعا بالكراهية”. وأضاف ويت: “يُعتقد أن هؤلاء الضحايا استُهدفوا لأنهم مسلمون”.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به ويدعى ناثانيال فيلتمان. وقالت الشرطة نقلا عن شهود إن شاحنته انحرفت عن الطريق وتخطت الرصيف وصدمت أفراد العائلة ثم انطلقت بسرعة عالية.ولم تكشف الشرطة بعد أسماء الضحايا، لكن صحيفة “لندن فري برس” قالت إن من بين القتلى رجلا يدعى سيد أفضال “46 عاما”، وزوجته مديحة سلمان “44 عاما”، وابنتهما يمنى أفضال “15 عاما”.

كما توفيت والدة سيد أفضال التي تبلغ من العمر 74 عاما، ونُقل ابنهما فائز أفضال “9 أعوام” إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة وأدخل إلى العناية المركزة.وذكر رئيس مباحث مدينة لندن، أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية والمدعي العام بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب.