شاحنة مجنونة تدهس مواطنين وتقتل كهلا وتصيب آخر في البليدة

لقي كهل حتفه بحي جيبولو التابع لبلدية الأربعاء الواقعة شرق البليدة .

اثر انحراف شاحنة من نوع سوناكوم k66 عن الطريق الوطني رقم 08 واصطدامه بمجموعة من المواطنين كانوا جالسين على الرصيف.

الحادث خلف وفاة الضحية المدعو “ح. أحمد” البالغ من العمر 57 سنة في عين المكان وإصابة صاحب الشاحنة بجروح.

حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة الأربعاء، أين تم إسعاف الجريح و نقل جثة المتوفي نحو القطاع الصحي بالأربعاء.

كما قامت مصالح الدرك الوطني الأربعاء بفتح تحقيق لتحديد أسباب وخلفيات الحادث التي تبقى مجهولة أو تأكيد فرضية الانتقام.