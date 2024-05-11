شاحنة تدهس 7 مواطنين بأفلو في الأغواط .. الوالي المنتدب يطمئن على حالتهم

أصيب 7 أشخاص إصابات متعددة، إثر حادث إصطدام شاحنة بـمواطنين بأفلو ولاية الأغواط.

وحسب مصادرالنهاراونلاين صاحب شاحنة يفقد الفرامل ويصطدم بـ 5 مواطنين بأفلو ليلحق بهم أضرار مختلفة نقلو على إثرها للمستشفى المحلي.

وفور سماع الخير تنقل الوالي المنتدب يونس بن مراح بمعية السادة رئيس دائرة أفلو ، رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة الامنية ، على جناح السرعة، إلى مكان الحادث. ثم التوجه إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد “بجرة عبد القادر” ، للإطمئنان على صحة المصابين وإسداء توجيهات لمدير المستشفى بالتكفل الجيد بالمرضى .

وأمام وقائع هذه الحادثة التي حضرها وكيل الجمهورية للوقوف بنفسه على مجريات التحقيقات. كما تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لإسعافهم مع مضاعفة عددالأطقم الطبية والشبه الطبية للتكفل الجيد بالمصابين الذين قدمت لهم على وجه السرعة الإسعافات والفحوصات اللازمة والوضعية محل متابعة من طرف الوالي.