شاحن USB-C العالمي إلزامي في هذا البلد

سيشهد 28 ديسمبر 2024 الإدخال الإلزامي للشاحن العالمي، من النوع USB-C، وفقًا للقرار الأوروبي.

في غضون عام، يجب أن تحتوي جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة. المباعة في فرنسا على نفس الشاحن، وفقًا للقرار الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2024. وفقًا لمرسوم نُشر يوم الخميس 28 ديسمبر في الجريدة الرسمية.

وبموجب المرسوم، ستكون الوكالة الوطنية للترددات هي المسؤولة عن مراقبة “طرح أجهزة الراديو. المتوافقة مع المتطلبات الخاصة بالشاحن العالمي في السوق”.

بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في أكتوبر 2022. يجب أن يصبح منفذ USB-C هو الشاحن الوحيد للأجهزة الإلكترونية المحمولة. التي يتم بيعها في الاتحاد الأوروبي بحلول خريف عام 2024. مما أثار استياء الشركة الأمريكية العملاقة أبل التي حتى الآن المعيار الخاص بها.

كما قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية “سيتعين على الشركات أيضًا. أن تقدم للمستهلكين بيعًا منفصلاً للجهاز والشاحن والإشارة إلى ذلك باستخدام رسم تخطيطي”.

جميع الشركات المصنعة المعنية

وسيكون هذا التشريع الرائد في العالم مطلوبًا للهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة القراءة الإلكترونية. وسماعات الرأس، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس اللاسلكية. وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولوحات المفاتيح. وأجهزة الماوس، وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المحمولة. وهذا، بغض النظر عن الشركة المصنعة لها.

كما قال بيرسي إنه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن تاريخ السريان هو 26 أفريل 2026. وبينما كان لا يزال هناك حوالي ثلاثين طرازًا مختلفًا منذ حوالي عشر سنوات. فقد انخفض بالفعل عدد أنواع أجهزة الشحن الحالية للأجهزة الإلكترونية الجديدة بشكل كبير.

كما وجد الآن ثلاثة منها: موصل Micro USB الذي تم تركيبه منذ فترة طويلة على غالبية الهواتف، وUSB-C، وهو اتصال أحدث، وتقنية الشحن Lightning من Apple.

وأكد بيرسي يوم الخميس أنه “بفضل هذا الإجراء، سيتم تجنب 11 ألف طن من النفايات الإلكترونية. كل عام وفقًا للمفوضية الأوروبية، وهي خطوة ملموسة إلى الأمام في تقليل البصمة البيئية لأوروبا”.