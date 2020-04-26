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شادلي: “تجربتي في البطولة الجزائرية كانت جد صعبة”

الرياضة
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شادلي: “تجربتي في البطولة الجزائرية كانت جد صعبة”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري السابق، لعمري شادلي، عن التجربة التي خاضها في نهاية مشوره الكروي ضمن البطولة الجزائرية، بألوان نادي مولودية وهران.

وصرح شادلي، في هذا الخصوص: “في 2011 تعرضت لإصابة خطيرة غبت بسببها عن الميادين لعام ونصف، وكنت في نهاية عقدي، بعدها أمضيت في مولودية وهران”.

وأضاف: “وجدت صعوبة كبيرة للتأقلم في البطولة الجزائرية، بالنظر للسنوات التي قضيتها في ألمانيا، والفرق في الظروف والإمكانيات المتوفرة هناك، مقارنة بالجزائر”.

وأوضح شادلي: “الإمكانيات كانت جد محدودة في الجزائر، انطلاقا من الملاعب، إلى غرف تغيير الملابس، وحتى الأكل، حيث كنا نأكل “سندويتش مرقاز وكوكا” خلال تنقلاتنا”.

وتابع لعمري شادلي: “لكن رغم كل شيء، أقول الحمد لله على هذه التجربة التي تعلمت منها الكثير، رغم أنني أؤكد مجددا أنها كانت جد صعبة”.


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