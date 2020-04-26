شادلي: “تمنيت التأهل لكان 2008 على لعب وديتي البرازيل والأرجنتين”

أبدى الدولي الجزائي السابق، لعمري شادلي، حسرته وأسفه لعدم تأهله رفقة المنتخب الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2008.

وصرح لعمري شادلي، في حوار لموقع “ديزاد فوت”: “قبل المباراة المؤهلة لنهائيات كان 2008، لعبنا مبارتين استعراضيتين أمام كل من البرازيل، والأرجنتين”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “كنت أتمنى المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2008، بدلا من هاتين المبارتين”.

واعتبر لعمري شادلي، أن الفترة التي تم فيها برمجة هاتين المبارتين لم يكن مناسبا، بالنظر للمواعيد الحاسمة التي كانت تنتظر الخضر.