شادلي: “فخور بعملي تحت إشراف كلوب وتوخيل”

أبدى الدولي الجزائري السابق، شادلي العمري، فخره بتدربه في وقت سابق، تحت إشراف كل من يورغن كلوب، وتومس توخيل.

وصرح شادلي العمري، لموقه “ديزاد فوت”: “يورغن كلوب، هو من استقدمني لنادي ماينز، وتدربت تحت إشافه لموسمين، قبل أن يغادر الفريق نحو بوروسيا دورتموند”.

وأضاف: “رغم مرور السنين، أرى أن كلوب، حافظ دائما على طباعه، فهو قريب جدا من لاعبيه، وكان فخرا لي العمل تحت إشرافه، ولازلت دائما عل اتصال به”.

وتابع لعمري شادلي: “تدربت بعدها أيضا، تحت إشراف توماس توخيل، وهو الآخر لازلت دائما على اتصال به، وعلاقتنا جيدة جدا”.