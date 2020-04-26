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شادلي: “فكرة في مغادرة الخضر خلال أول سفرية لي إلى إفريقيا”

الرياضة
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شادلي: “فكرة في مغادرة الخضر خلال أول سفرية لي إلى إفريقيا”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري السابق العمري شادلي، عن أول استدعاء له للمنتخب الوطني، كاشفا في ذات الوقت العديد من الأمور التي عاشها رفقة الخضر.

وصرح لعمري شادلي، لموقع “ديزاد فوت”: “في 2006 تلقيت دعوة المنتخب الوطني، من طرف المدرب جون ميشال كفاليي، أنذاك”.

وأضاف: “أول مباراة لي مع المنتخب الوطني كانت في غينيا، وسافرنا في طائرة عسكرية لمدة 14 ساعة، توقفنا في تندوف لأخذ قسط من الراحة، ثم واصلنا في ظروف جد صعبة”.

وتابع: “لا أخفي عليكم، أنه بمجرد وصولي إلى غينيا، فكرة في العودة، حظت أن الأمور لم باحترافية، وجدية كما ينبغي، وأنا كنت لاعب محترف”.

وأردف شادلي: “الكل كان يضن أننا نحصل على أموال طائلة من المنتخب الوطني، في حين أننا كنا نلعب تقريبا مجانا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=811433

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