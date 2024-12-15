“شارجور” يتسبب في وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة

شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة. إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء.

وقال حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في إشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف. مضيفا أن أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء. دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان.

وأوضح أن الأب ويدعى حسين الجبران تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم. إلا أن الإبن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجددا.

وأشار الحسن إلى أن الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة. ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فورا بسبب الاختناق، بينما توفي 4 آخرون لاحقا للسبب ذاته.

ولم تسجل أي إصابات بحروق، حيث كانت جميع حالات الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان السام.