شارع الجزائر في تركيا.. قمة في الجمال

يقع “شارع الجزائر”، في منطقة بي أوغلو التي تضم ميدان تقسيم وشارع الاستقلال. وهو جادة صغيرة تقع على أحد أطراف شارع تقسيم في طريق النزول نحو منطقة توب هانا.

كما بنيت جادة شارع الجزائر، عام 1800 وبقيت طوال قرن من الزمن تضم جيل الفرنسيين الذين عاشوا في المنطقة. وكان ينار بشمع خاص ترسله بلدية باريس وضم في بدايته 24 بناء بني على الطراز الفرنسي القديم.

ويعتبر شارع الجزائر خليط متكامل من الألوان البراقة والروائح العطرة والمأكولات الشهية. حيث بنيت العمارات فيه بشكل متلاصق وكأنها تعانق بعضها ولونت بكل ألوان الطيف وأكثر.

في حين يقع شارع الجزائر على الطريق نحو الساحل وتأخذ شكل مدرجات على كل درجة مطعم أو مقهى. من أهمها BRASSERİE LEVANTİNE او براسّيريا ليفانتينا وهو مطعم قديم ومقهى ومعرض في نفس الوقت. إذ يعرض المطبخ العثماني القديم ويقدمه رَغم اسمه الفرنسي، ومقهى ميرو CAFE MİRO وهو على اسم الرسام ميرو. الذي صمِّم المقهى ليحاكي أعماله ورسوماته، ويسع 100 شخص في داخله. ومقهى (LA VİE HAYAT) أي مطعم الحياة ويضم صالة بيانو في طابقه العلوي.

كما يمكن تناول في شارع الجزائر، الإفطار أو الغداء أو الاستمتاع بطعم العصائر والمشروبات أو الجلوس. والاستماع للموسيقى الخاصة في الشارع التي تعزف برعاية المركز الثقافي. ويعد المكان مكانا مناسبا جدا للجلسات أو إقامة حفلات الميلاد والاحتفال بمناسبة سعيدة.

في حين يمكن الذهاب للشارع عن طريق شارع الاستقلال بتقسيم نزولا من عند مدرسة غالاتاسراي الثانوية أو الصعود إليه. من ناحية منطقة توب هانا وغالاتا صعودا، ويستقبل الزوار في كل الأوقات. ففي أيام البرد تقيك الجدران العالية الهواء البارد وفي أيام الحر يحميك سقف العروش الخضراء فوقك من أشعة الشمس.

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