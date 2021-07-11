قناة النهار شارع السياسة: الكفاءة في تنصيب اللجان البرلمانية .. قطيعة مع ممارسات الماضي بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2021 - 23:26 شارك غرِّد 65 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959190 اقرأ أيضا زكي علال: الموجة الثالثة لجائحة كورونا قادمة لا محالة والشيىء المخيف هو زيادة عدد الوفايات يوميا قناة النهار 03 جويلية خالد بوشلاغم: الدعم موجه للإستهلاك المحلي فقط والمنتجات الغذائية المصدّرة غير معنية بذلك قناة النهار 22 جوان وهران: حجـ.ـز مشروبات كحوليـ.ـة وأسلحـ.ـة بيضاء وتوقيـ.ـف 6 أشخاص قناة النهار 28 جوان مؤسسات تايوانية تبحث سبل الشراكة مع نظيراتها الجزائرية قناة النهار 24 جوان