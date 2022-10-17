شارف:”تأهلنا أمام فريق ذو مستوى عكس الفرق الإفريقية الأخرى”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أبدى مدرب إتحاد العاصمة، بوعلام شارف، رضاه عن مستوى فريقه، بعد التأهل للدور 32 مكرر لكأس الكنفدرالية الإفريقية.
وصرح شارف عقب نهاية اللقاء، الذي شهد فوز فريقه 2- 1 في إياب الدور الثاني لكأس الكاف ضد كارا الطوغولي:”الفريق الخصم استحوذ على الكرة في بعض الأحيان”.
وأضاف :واجهنا فريقا جيدا، عكس الفرق الإفريقية الأخرى، خلق لنا صعوبات في الذهاب والإياب، واجهناه في الذهاب وعرفنا مستواه”.
وتابع شارف:”الفريق الطوغولي استحوذ على الكرات في بعض الأحيان، وهذا لم يقلق الفريق، إذ بقيت عناصرنا متمركزة دفاعيا”.
وأوضح المتحدث:”لا نزال نعاني من العقم الهجومي بعض الشيء. استجابة لاعبينا كانت مقبولة، وسنكون أكثر نجاعة مستقبلا في الأدوار المتقدمة للمنافسة الإفريقية”.
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