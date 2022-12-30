شارف:”شاركت في كل منافسات الفيفا وحان الوقت لتسليم المشعل للشباب”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف الحكم الجزائري عبيد شارف، عن تجربته الجديدة التي سيخوضها بعد اعتزاله التحكيم رسميا.
وقال الحكم عبيد شارف في تصريحاته للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة: أريد الخروج من الباب الواسع بعدما شاركت في كل منافسات الفيفا”.
وأضاف المتحدث:”أبلغ من العمر 42 سنة ويجب تسليم المشعل للشباب لتشريف الراية الجزائرية في المحافل العالمية”.
وأوضح الحكم شارف:”أتقن 3 لغات، كما لدي مستوى تعليمي عالٍ بكالوريا +5، وسأنضم للجنة الفدرالية للتحكيم رفقة الحكم إيتشعلي”.
وختم الحكم شارف عبيد شارف:” يجب أن أفيد بخبرتي اللجنة الفدرالية للتحكيم، وأتمنى تقديم الإضافة أنا و إيتشعلي لهذه اللجنة”.
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