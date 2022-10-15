شارف:”فريقنا لديه الإمكانيات للعب الأدوار المتقدمة”

كشف مدرب إتحاد العاصمة، بوعلام شارف، عن جاهزية فريقه للقاء العودة ضد نادي كارا الطوغولي، برسم إياب الدور الثاني، لكأس الكاف.

وصرح شارف عبر بث مباشر لصفحة إتحاد العاصمة، صبيحة اليوم السبت:”حضرنا للقاء العودة في ظرف يومين رغم تعب السفر”.

وأضاف مدرب لياسما:”باقي الحصص التدريبية كانت للإسترجاع، سنبرهن أن فريقنا يستهل الفوز ذهابا، ولم يكن بمحض الصدفة”.

وتابع شارف:”نعرف مستوى الخصم، ونعمل على الجانب التكتيكي، واللعب بالأسلوب الجماعي لخلق الفرص السانحة للتسجيل وتفادي تضييعها”.

وللتذكير، سيواجه إتحاد العاصمة نادي كارا، بملعب 8ماي 45 بسطيف، بداية من الساعة 19.00 مساء الأحد المقبل.