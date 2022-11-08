شارف:”مواجهة كاب تاون صعبة وأتمنى تحقيق التأهل”

كشف مُدرب فريق اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، أن مواجهة العودة أمام كاب تاون سيتي الجنوب إفريقي صعبة.

حيث قال شارف في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء:”مواجهة العودة تختلف عن لقاء الذهاب بسبب اختلاف الظروف المُحيطة بالمباراة”.

كما أضاف:”نعلم أن المُباراة لن تكون سهلة خاصة وأننا سنواجه فريق احتل المركز الثاني الموسم الماضي في بطولة جنوب إفريقيا”.

قبل أن يختم بخصوص لقاء الغد من الدور التمهيدي الثاني مكرر لمنافسة كأس الكاف:”كنا نعلم أن التأهل سيُلعب بالجزائر وأتمنى أن نُحقق التأهل لدور المجموعات”.