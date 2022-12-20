شارف:”نعيش وضعية صعبة وخسرنا الداربي لهذا السبب !”
بقلم حواز عبد النور
عبر مُدرب فريق اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، عن تفهمه لغضب الجمهور بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام مولودية الجزائر.
حيث قال عقب مواجهة الداربي اليوم الثلاثاء:”تعرضنا للهزيمة بسبب هفوة دفاعية واحدة كانت نظير نُقص التركيز”.
كما أضاف:”من الصعب تجرع هاته الهزيمة وأتفهم أيضا الأنصار الذي لم يتقبلوا خسارة المولودية”.
قبل أن يختم:”نعلم أننا نمر بوضعية صعبة جدا، وهو الأمر الذي لن يُرضينا بالتأكيد، ولن يُرضي الإدارة والأنصار أيضا”.
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