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الرياضة

شارف:”نعيش وضعية صعبة وخسرنا الداربي لهذا السبب !”

بقلم حواز عبد النور
شارف:”نعيش وضعية صعبة وخسرنا الداربي لهذا السبب !”
صورة مركبة
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عبر مُدرب فريق اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، عن تفهمه لغضب الجمهور  بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام مولودية الجزائر.

حيث قال عقب مواجهة الداربي اليوم الثلاثاء:”تعرضنا للهزيمة بسبب هفوة دفاعية واحدة كانت نظير نُقص التركيز”.

كما أضاف:”من الصعب تجرع هاته الهزيمة وأتفهم أيضا الأنصار الذي لم يتقبلوا خسارة المولودية”.

قبل أن يختم:”نعلم أننا نمر بوضعية صعبة جدا، وهو الأمر الذي لن يُرضينا بالتأكيد، ولن يُرضي الإدارة والأنصار أيضا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/wwcdz
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