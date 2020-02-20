شارف: الجوية الجزائرية تكبدت خسائر بملايين الدولارات بسبب إضراب المضيفين

قال مستشار المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد شارف بأن الشركة قد تكبدت خسائر بملايين الدولارات منذ انطلاق إضراب مستخدمي الملاحة التجارية وما تبعه من إجراءات خاصة بكراء الطائرات و تعويض المسافرين.

وأضاف شارف في تصريح خص به النهار أونلاين أن الجوية الجزائرية تمكنت من برمجة خمس رحلات جوية للعمرة، أين انطلقت هذه الرحلات من مطارات العاصمة وقسنطينة وورقلة، مشيرا في الوقت ذات إلى ان ستين بالمائة من الرحلات قد تم برمجتها و ستنطلق بصورة عادية.

وبخصوص تحديد الخسائر الناجمة عن هذا الإضراب اكد ذات المتحدث بأن المصالح المختصة على مستوى الشركة ستحدد قيمة هذه الخسائر بالتدقيق بعد نهاية الإضراب.