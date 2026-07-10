شارف: “العمل مع الفئات الشبانية يتطلب المثابرة الحماس وخصوصا الصبر”

أبرز المدير الفني الجديد للفئات الشبانية لمولودية الجزائر، بوعلام شارف، أبرز العوامل التي يسعى اعتمادها في انجاح مشروعه مع الفئات الشبانية للفريق.

وقال شارف، في حوار خص به الصفحة الرسمية للمولودية: “تكوين الفئات الشبانية بصفة عامة، يستلزم التركيز فيه على الانتماء للنادي”.

كما أضاف: “مهمتنا في العناية بالفئات الشبانية تتطلب المثابرة، الحماس، وبالخصوص التحلي بالصبر، كون النائج تظهر على المدى الطويل”.

وأردف: “بلوغ الأهداف المسطرة، يتطلب البناء على قاعدة متينة، علمية، تربوية، والنظام، اللاعبين الشبان يحتاجون الوقت من أجل اظهار النتائج المرجوة”.

وتابع بوعلام شارف: “المهمة صعبة، وتتطلب وقت لتحصيل النتائج المرجوة، بهدف وضع مولودية الجزائر في مكان أفضل مما كانت عليه”.