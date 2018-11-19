شارف: الوضعية المالية للخطوط الجوية لا تسمح بزيادة الأجور

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شارف: الوضعية المالية للخطوط الجوية لا تسمح بزيادة الأجور
بقلم أمينة داودي

قال محمد بوشارف مستشار المدير العام للجوية الجزائرية، أنّ الوضعية المالية الحالية للمؤسسة لا تسمح بزيادة أجور الموظفين.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ إضراب عمال الصيانة هو الرابع وتوصلنا إلى حل بعض المطالب.

على غرار الترقية، كما تم إقتراح بعض الحلول على النقابات التي وافقت إلا نقابة التقنيين والمهندسين التي رفضت الإقتراحات.

مضيفا أنه تم وعد العمال الذين رواتبهم قليلة بالزيادة في الأجور، عندما تسمح وضعية المؤسسة بذلك.

مؤكدا أن أغلبية أجور العمال مقبولة نظرا للوضع المالي للبلاد.


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