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شارف: تهيئة المناطق الصناعية وربطها بشبكات الغاز والماء تؤرق المستثمرين

أخبار الجزائر
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شارف: تهيئة المناطق الصناعية وربطها بشبكات الغاز والماء تؤرق المستثمرين
بقلم أسماء.ع

قال رئيس غرفة التّجارة والصناعة التيتيري، لولاية المدية، عبد الرحمان شارف، العراقيل التي لازالت تؤرق المستثمرين، متعلقة بتهيئة المناطق الصناعية وربطها بشبكات الغاز والماء.

وأضاف عبد الرحمان، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أنّ غرفة التجارة تسعى إلى القضاء على البيروقراطية في تمويل المشاريع الإستثمارية.

ومن جهة ثانية، أكد رئيس غرفة التجارة، أنهم بصدد تفعيل، أزيد من 15 مجلس أعمال، كما تنسق من أجل إبرام اتفاقيات، لخلق مجالس أخرى جديدة.

وكشف المتحدث، أنّ مصالحه بصدد وضع قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالمؤهلات الإقتصادية لك منطقة للإستثمار بشكل صحيح.

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