شارف: “جاهزون للعودة بنتيجة ايجابية من خنشلة”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، جاهزية فريقه للعودة بنتيجة ايجابية من خنشلة، ضمن الجولة الثانية من البطولة المحترفة.

وصرح شارف، للضفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “سنخوض ثاني مباراة لنا أمام صاعد جديد، ويملك طموح وندية، ما يحعل هذه المباراة صعبة”.

كما أضاف: “فريقنا جاهز بنسبة 99%، للعودة بنتيجة ايجابية، واللاعبون يملكون رغبة كبيرة لمواصلة نتائجهم الايجابية”.

وتابع بوعلام شارف: “هناك منافسة حادة على المناصب في الفريق، وعلى الجميع التواجد في أتم جاهزيتهم واستعدادهم لنيل فرصة اللعب”.

يذكر ان فريق اتحاد العاصمة يحل ضيفا على اتحاد خنشلة يوم غد الجمعة لحساب الجولة الثانية من البطولة المحترفة.