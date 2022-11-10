شارف: “سنحول تركيزنا حاليا على البطولة المحلية”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، بأن فريقه سيحول تركيزه حاليا لمباريات البطولة، بعد ضمان تأهلهم لدور مجموعات كأس الكاف.

وصرح بوعلام شارف، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “علينا حاليا تحويل تركيزنا إلى منافسة البطولة المحلية”.

كما أضاف: “سنعمل على استغلال مبارايات البطولة المحلية للتحضير لدور المجموعات من كأس الكاف”.

وتابع بوعلام شارف: “نطمح لايجاد استقرار أكبر في الآداء، من خلال اكتساب الخبرة في مبارياتنا المقبلة”.