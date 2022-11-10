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الرياضة

شارف: “سنحول تركيزنا حاليا على البطولة المحلية”

بقلم كريم تيغرمت
شارف: “سنحول تركيزنا حاليا على البطولة المحلية”
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كشف مدرب اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، بأن فريقه سيحول تركيزه حاليا لمباريات البطولة، بعد ضمان تأهلهم لدور مجموعات كأس الكاف.

وصرح بوعلام شارف، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “علينا حاليا تحويل تركيزنا إلى منافسة البطولة المحلية”.

كما أضاف: “سنعمل على استغلال مبارايات البطولة المحلية للتحضير لدور المجموعات من كأس الكاف”.

وتابع بوعلام شارف: “نطمح لايجاد استقرار أكبر في الآداء، من خلال اكتساب الخبرة في مبارياتنا المقبلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2EwmJ
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