شارف: طائرات الجوية الجزائرية لن تقلع بدون مراقبة ولا خطر على المسافرين

قال محمد شارف مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، أنه لن تقلع أي طائرة من المطار بدون مراقبة من قبل التقنيين.

مشيرا خلال ندوة صحفية عقب المفاوضات بين إدارة الخطوط الجوية وتقني الصيانة، أن الإضراب سببه غير مفهوم لحد الساعة.

مشيرا إلى أن هنالك عمال تقنيين ومهندسيين يعملون في الوقت الذي يقوم زملائهم بإضراب عن العمل لضمان الخدمة.

وأضاف ذات المتحدث، أن كل الطائرات التي تقلع من مختلف المطارات عبر التراب الوطني يتم مراقبتها من قبل المهندسين والتقنيين.

مفندا إشاعة إقلاع الطائرات من دون مراقبة ومراقبتها في مطارات الدول الأروبية خوفا على سلامة المسافرين.

كما أكد شارف، أن الطائرات تقلع بعد مراقبتها من قبل التقنيين وقائد الطائرة وكذا المراقبة الجوية ويتم الإمضاء على وثائقها.