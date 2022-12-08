شارف: “فريقنا لازال يفتقد للثقة في النفس”

أرجع مدرب اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، تضييع فريقه للفوز أمام شباب بلوزداد، لنقص الثقة، والخبرة لدى لاعبيه.

وصرح شارف، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا لازال يفتقد للثقة في النفس، ولا يحسن استغلال مراحل القوة التي يكون فيها، لنقص الخبرة”.

كما أضاف: “يجب على اللاعبين مستقبلا التمكن من الحفاظ على تركيزهم طيلة الـ90 دقيقة لأي مباراة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، تعادل بهدفني لمثلهما أمام شباب بلوزداد، ضمن الجولة الـ13 للبطولة، وضيع في الدقائق الأخير ضربة جزاء.