شارف: “كنا نستحق أكثر من التعادل أمام كيب تاون”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف، رضاه عن مردود فريقه أمام كيب تاون، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.

وصرح شارف للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “كنا نُدرك أن المباراة لن تكون سهلة، أمام منافس يملك انسجاما كبيرا بين لاعبيه”.

كما أضاف: “دفاعنا كان في المستوى وأهنئهم على أدائهم. وهجومنا بذل مجهودا كبيرا، لكن ضيّع فرصا محققة بسبب مشكل نقص الثقة”.

وتابع بوعلام شارف: “بالنظر للفرصة التي صنعناها في هذه المباراة، أظن أننا كنا نستحق نتيجة أفضل”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، عاد بالتعادل السلبي في مبارة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف، أمام كيب تاون الجنوب افريقي.