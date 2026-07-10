شارف: “مولودية الجزائر سجلت قفزة نوعية بفضل كفاءت مسؤوليها”

أبدى المدير الفني الجديد للفئات الشبانية لمولودية الجزائر، بوعلام شارف اعجابه بالقفزة التي سجلها الفريق مؤخرا على جميع المستويات، مرجعا الفضل في ذلك لكفاءت المسيريين الحاليين.

وصرح شارف، في حوار للموقع الرسمي لمولودية الجزائر: “التسيير في مولودية الجزائر حاليا تغير، بتواجد أشخاص مسؤوليين، يملكون خبر في التسيير”.

كما أضاف: “لاحظت وجود كفائة في التسيير لدى المسؤوليين الحاليين، وهم واعون بأن كل مهام تتطلب التخصص، وهذا أساس البناء، وتطوير المشاريع”.

وتابع بوعلام شارف: “مولودية الجزائر سجل قفزة نوعية، لكن يجب المواصلة للتقدم من الحسن إلى الأحسن، على جميع المستويات، لمنح أحسن صورة عن الفريق، خاصة على المستوى الإفريقي”.