شارف: “نعول على عزيمة لاعبينا أمام آسي كارا وهدفنا دور المجموعات”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف، عن مباراتهم المقبلة أمام آسي كارا الطوغولي، ضمن كأس الكاف، وهدفهم في هذه المنافسة.

وصرح شارف، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “هدفنا تحسين نتائج الفريق افريقيا، مقارنة بمشاركاته السابقة، وأملنا الكبير هو بلوغ دور المجموعات”.

كما أضاف: “لدينا فكرة واضحة عن منافسنا الذي يملك مستوى فني جيد، وسنتعامل معه بجدية كبيرة، بالاعتماد على امكانياتنا”.

واضاف بوعلام شارف: “نعول على عزيمة لاعبينا لضمان نتيجة ايجابية تعزز حظوظنا قبل لقاء العودة المقرر بالجزائر، وهذه المباراة فرصة لتقييم مستوانا افريقيا”.