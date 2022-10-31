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الرياضة

شارف: “هدفنا بلوغ دور المجموعات واكساب لاعبينا خبرة افريقية”

بقلم كريم تيغرمت
شارف: “هدفنا بلوغ دور المجموعات واكساب لاعبينا خبرة افريقية”
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كشف مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف، الأهداف المسطرة لفريقه، في كأس الكاف، قبل مباراتهم أمام نادي كيب تاون الجنوب افريقي.

وصرح شارف، في ندوته الصُحفية: “هدفنا الأول هو الوصول إلى دور المجموعات، واكساب لاعبينا الشبان خبرة في هذه المنافسة القارية”.

كما أضاف: “المعدل العمري لتعدادنا الحالي لا يتجاوز 25 سنة، لهذا نطمح أولا لاكساب لاعبينا الخبرة الافريقية”.

وبخصوص التحضيرات، أوضح بوعلام شارف: “ركّزنا في تحضيراتنا على تحسين الأداء الفردي، بالإضافة للانسجام الجماعي تحسبا لهذه المباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pSGYs
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