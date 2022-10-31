شارف: “هدفنا بلوغ دور المجموعات واكساب لاعبينا خبرة افريقية”

كشف مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف، الأهداف المسطرة لفريقه، في كأس الكاف، قبل مباراتهم أمام نادي كيب تاون الجنوب افريقي.

وصرح شارف، في ندوته الصُحفية: “هدفنا الأول هو الوصول إلى دور المجموعات، واكساب لاعبينا الشبان خبرة في هذه المنافسة القارية”.

كما أضاف: “المعدل العمري لتعدادنا الحالي لا يتجاوز 25 سنة، لهذا نطمح أولا لاكساب لاعبينا الخبرة الافريقية”.

وبخصوص التحضيرات، أوضح بوعلام شارف: “ركّزنا في تحضيراتنا على تحسين الأداء الفردي، بالإضافة للانسجام الجماعي تحسبا لهذه المباراة”.