شارف :”هذا هو الفرق بين التكوين في الجزائر وألمانيا”

أوضح مُدير المُنتخبات الوطنية، بوعلام بأن الجزائر بحاجة لعمل كبير ووقت طويل قبل الوصول للمُستوى العالي من حيث التكوين.

وتحدث، مُعطيا المثل بألمانيا :”عندهم 1000 تقني من أجل مُعاينة 14 ألف لاعب مابين 12 و15 سنة، إضافة ل46 مركز تكوين”.

وعن الأرقام في الجزائر رد وبكل بساطة :”لاتوجد أي معلومة ولا أي رقم”.

وقال شارف أيضا :”التكوين لا يأتي من العدم، وعندما نستمثر في عناصر شابة فإننا سنُشكل فريقا ومنتخبا قويا لامحالة”.

وأوضح بأن الفاف ستعمل على إفتتاح 9 مراكز تقنية جهوية في الفترة، لتكوين المُدربين المُشرفين على الأصناف الصغرى.