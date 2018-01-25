شارف يستدعي 23 لاعبا لتربص منتخب (-21 سنة)

وجه مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، الدعوة لـ23 لاعبا، من صنفي أقل من 21 و20 سنة، لحضور التربص المقبل للخضر.

التربص المقرر إجرائه كالعادة، بمركز سيدي موسى، سيدوم لثلاثة أيام، انطلاقا من 27 وإلى غاية 30 جانفي الجاري.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن بوعلام شارف، رفقة كل من حسين عبد العزيز، سالمي سبع، حسين آشيو، ومحمد حانيشاد استقروا على الأسماء التالية.

رضا بومشرا، بلال بن حمودة، أحمد بجاوي، ياسين عليان (ا.العاصمة)، فريد الملالي، آدم زرغان، مروان زروقي (أ.بارادو)، محمد موديا (ا.الأغواط).

بومدين فريفر، بنزيان مغراوي (م.وهران)، أحمد بوطاق، شهاب بن حابيل (ا.البليدة)، عبد العزيز مولاي، محمد بغداوي (ج.وهران)، رضوان معاشو (ا.بلعباس).

أسامة عقار، يحيا مكراش (ش.بجاية)، أيمن محيوس (ش.باتنة)، يوسف بشو (ش.بلوزداد)، عبد القادر كايبو (أ.الشلف)، رضوان زردوم (م.حسين داي).

نصر الله مخلوف (ا.الشاوية)، عبد الباري عيساني (ن. تقرت).