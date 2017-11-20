وجه الناخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة، بوعلام شارف، الدعوة لـ25 لاعبا للتربص الثاني المقرر بين25 و29 نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائري لكرة القدم “الفاف” كل من

أيمن عتو، عبد الرحمان دغموم، إسماعيل سعدي، أيمن بوسيف، أسامة فيلالي، (و.سطيف)، مراد حداد، أيمن محواس (ش.باتنة)، أيمن بوغرارة (بارادو).

أحمد بوطاقة، محمد بلحاج، نضال بن شناشا (إ.البليدة)، يونس بوعقيل، بومدين فريفر (مولودية وهران)، سعيد فلاحي حاج، واسلام مرلي (أ.الشلف)

عبد الجليل سمان، إسلام خلوط (إ.العاصمة)، فيصل بن يخلف (أ.المدية)، كمال بلعربي (أ.الحراش)، محمد بلعريبي (ج.وهران)، محمد بلول (و.مسيلة).

فايق أميران (إ.الشاوية)، يوسف بوشو (ش.بلوزداد)، شمس الدين معيشي (ش.الساورة)، مراد رجام (إ.عين البيضاء).